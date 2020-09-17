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18:40   17 Сентября 2020
Россия

Петр Толстой рассказал об ответе России на резолюцию Европарламента

Петр Толстой рассказал об ответе России на резолюцию Европарламента

Россия не будет реагировать на санкционные угрозы Европарламента. Об этом «Политике Сегодня» заявил руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

Европарламент 17 сентября принял резолюцию. В ней прозвучали обвинения в адрес России о «гибридном вмешательстве» в дела Белоруссии, требования заблокировать строительство «Северного потока — 2» и ужесточить антироссийские санкции.

Петр Толстой в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» назвал такую риторику враждебной по отношению к РФ.

«Россия никак не будет реагировать, потому что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы и носит рекомендательный характер, в том числе и для руководства Евросоюза. Мы можем только с сожалением сказать, что подобного рода риторика является лживой, враждебной по отношению к России и отбрасывает наши отношения с европейскими странами, в частности, с Европарламентом, куда-то далеко назад. Если европейские политики пойдут по этому пути, то это будет достойно сожаления», — заявил Толстой.

При этом глава российской делегации в ПАСЕ уверен, что европейские партнеры вряд ли откажутся от реализации газопровода «Северный поток — 2», даже под давлением ряда политиков ЕС и руководства США. Объективная реальность такова, что потребности в диверсификации [увеличении разнообразия] источников газа в Европе никуда не денутся, считает Толстой.

«Все трезвомыслящие люди, принимающие решения на этот счет, все прекрасно понимают. Поэтому заставить европейцев выстрелить себе в ногу в угоду политической конъюнктуре и на основании голословных обвинений будет не так просто, это потребует долгого промывания мозгов и некоторого времени», — заключил Толстой.

Толстой рассказал об ответе России на резолюцию Европарламента

Помимо экономических требований, резолюция Европарламента призывает к отмене поправок к Конституции РФ, принятых летом. Также в ЕП требуют заблокировать на территории Евросоюза имущество фигурантов расследований блогера Алексея Навального.

 

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Автор: Тимофей Булочкин
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