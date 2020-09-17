Петр Толстой рассказал об ответе России на резолюцию Европарламента

Россия не будет реагировать на санкционные угрозы Европарламента. Об этом «Политике Сегодня» заявил руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

Европарламент 17 сентября принял резолюцию. В ней прозвучали обвинения в адрес России о «гибридном вмешательстве» в дела Белоруссии, требования заблокировать строительство «Северного потока — 2» и ужесточить антироссийские санкции.

Петр Толстой в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» назвал такую риторику враждебной по отношению к РФ.

«Россия никак не будет реагировать, потому что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы и носит рекомендательный характер, в том числе и для руководства Евросоюза. Мы можем только с сожалением сказать, что подобного рода риторика является лживой, враждебной по отношению к России и отбрасывает наши отношения с европейскими странами, в частности, с Европарламентом, куда-то далеко назад. Если европейские политики пойдут по этому пути, то это будет достойно сожаления», — заявил Толстой.

При этом глава российской делегации в ПАСЕ уверен, что европейские партнеры вряд ли откажутся от реализации газопровода «Северный поток — 2», даже под давлением ряда политиков ЕС и руководства США. Объективная реальность такова, что потребности в диверсификации [увеличении разнообразия] источников газа в Европе никуда не денутся, считает Толстой.

«Все трезвомыслящие люди, принимающие решения на этот счет, все прекрасно понимают. Поэтому заставить европейцев выстрелить себе в ногу в угоду политической конъюнктуре и на основании голословных обвинений будет не так просто, это потребует долгого промывания мозгов и некоторого времени», — заключил Толстой.

Помимо экономических требований, резолюция Европарламента призывает к отмене поправок к Конституции РФ, принятых летом. Также в ЕП требуют заблокировать на территории Евросоюза имущество фигурантов расследований блогера Алексея Навального.