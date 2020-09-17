Сотрудники полиции вызвали на опрос спутников Навального в Томске

Правоохранительные органы вызвали на опрос сотрудников признанного иноагентом ФБК Илью Пахомова и Марию Певчих, сопровождавших блогера Алексея Навального в поездке по Сибири.

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов сообщил агентству Reuters о вызове Певчих и Пахомова на разговор в полицию, сообщает РБК.

Ранее Министерство юстиции ФРГ получило повторный запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Алексеем Навальным, что официально подтвердили немецкие власти.

Во вторник блогер разместил в своем Instagram фотографию из берлинской больницы — это первый снимок Навального после якобы произошедшего с ним "отравления". Политолог Руслан Осташко прокомментировал внешний вид блогера, заявив, что Навальный выглядит очень бодрым для человека, который последние три недели провел в коме.