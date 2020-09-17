The Independent: западные СМИ игнорируют затянувшиеся протесты в Болгарии

Пока внимание всего мира приковано к белорусским протестам, которые продолжаются немногим больше месяца, в Болгарии бурные манифестации против прозападного правительства не утихают уже порядка 70 дней.

Об этом пишет британское издание The Independent, отмечая, что болгарам надоел находящийся у власти уже почти десять лет правый популист Бойко Борисов и его партия ГЕРБ – «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Улицы болгарских городов уже более двух месяцев заполняются протестующими, которые возмущены жестокостью сил безопасности, коррумпированностью олигархов, а также антидемократичными действиями премьер-министра Борисова.

«Болгарию сотрясают порой очень бурные антиправительственные протесты, о которых почти не сообщают зарубежные средства массовой информации, так как все внимание мирового сообщества приковано к драме, разыгравшейся в вотчине Александра Лукашенко под названием Белоруссия», — сообщает автор материала.

По его словам, болгарский премьер-министр Бойко Борисов, будучи правым популистом, действует вместе с крайне правыми, а его партия ГЕРБ, которая в Евросоюзе входит в правоцентристский блок, выполняет все указания канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сам Борисов, как отмечает журналист, который погряз в целой череде коррупционных скандалов, периодически намекает на возможность своей отставки, но таким образом он, скорее всего, просто пытается остудить пыл возмущенных злоупотреблениями его правительства демократов, и на самом деле не намерен уходить с поста.

«Я думаю, Борисов с удовольствием ушел бы в отставку. Он устал. Но он дал обещания. Речь о возможном строительстве газопровода и о получении средств ЕС. Он не может уйти, пока не поступят деньги, которые надо распределить между нужными людьми», — приводит автор материала слова своего знакомого болгарского журналиста.

При этом отмечается, что в минувший понедельник, 14 сентября, на площади Независимости в Софии, перед президентским дворцом протестующие собрались уже 68-й раз подряд, при чем на акцию вышли «самые разнообразные» люди.

Участники протестов требуют не только отставки правительства, но и отставки ставленника Бойко генерального прокурора Ивана Гешева, который не отличается высокими моральными принципами. Также протестующие требуют реформировать нечестную, по их мнению, избирательную систему, и внести изменения в Конституцию страны.

Масла в огонь народного гнева подлили попавшие в СМИ фотографии Борисова, лежащего на кровати рядом с пачками денег, кучами золота и автоматическим пистолетом, как будто он гангстер из второсортного американского фильма. Кроме того, люди не довольны неумелыми действиями властей в условиях эпидемии коронавируса.

В Болгарских протестах, отмечает автор статьи, активно участвуют женщины, которые берут на себя роль «голоса народа», общаясь с прессой. Например, местная ученая Яна Цонева, недавно опубликовала в местной прессе очерк, в котором от лица протестующих выразила недовольство махинациями элиты, которые и стали причиной протестного движения.

«В рядах болгарской элиты глубокий раскол, а враждующие фракции как дубиной размахивают своим административным ресурсом, используя его против конкурентов», — цитирует The Independent очерк Цоневой.

Также издание приводит слова болгарской журналистки Светлы Петровой, которая во время одного из недавних митингов заявила:

«Борисов никогда не обратит внимания на те огромные разрушения и страшные моральные руины, которые ГЕРБ оставит после себя Болгарии. Истинное наследие партии ГЕРБ выглядит следующим образом: Болгария — это сбитая с толку и растерянная страна; болгары в замешательстве; экономические мигранты бегут из своей страны; огромные социальные различия убивают все ценности и надежды; природу заливают бетоном и засыпают мусором».

В завершение автор материала отмечает, что Болгария, к сожалению, не одинока в своих протестах. Если присмотреться к США и Великобритании, станет ясно, что эмоциональные слова Петровой можно отнести к любой стране, «опустошенной популистским режимом».