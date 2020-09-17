Безвиз Украины с Евросоюзом оказался под угрозой

Немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон сообщила, что в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее словам, ситуация в Белоруссии отвлекла международное сообщество, поэтому украинское правительство «спешно протолкнуло» кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП.

«Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро», — заявила европарламентарий.

While international community is occupied with #Belarus, ???????? #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly ???????? Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

Верховная рада Украины утвердила представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. «За» проголосовали 239 нардепов, «против» — 48, «воздержались» —14. В состав комиссии войдут 11 человек, семь из которых назначит Совет, а четырех — совет прокуроров.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП — условие как предоставления макрофинансовой помощи ЕС, так и безвизового режима.

Народні депутати #Рада9 призначили сімох представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ▶️https://t.co/02RpVla6eJ pic.twitter.com/xsJMtq0wHP — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 17, 2020

В конце августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Исполняющим обязанности председателя САП назначили Максима Грищука.