Безвиз Украины с Евросоюзом оказался под угрозой

Немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон сообщила, что в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее словам, ситуация в Белоруссии отвлекла международное сообщество, поэтому украинское правительство «спешно протолкнуло» кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП.

