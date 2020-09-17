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17:54   17 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Безвиз Украины с Евросоюзом оказался под угрозой

Безвиз Украины с Евросоюзом оказался под угрозой

Немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон сообщила, что в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ее словам, ситуация в Белоруссии отвлекла международное сообщество, поэтому украинское правительство «спешно протолкнуло» кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП.

«Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро», — заявила европарламентарий.

 

Верховная рада Украины утвердила представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. «За» проголосовали 239 нардепов, «против» — 48, «воздержались» —14. В состав комиссии войдут 11 человек, семь из которых назначит Совет, а четырех — совет прокуроров.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП — условие как предоставления макрофинансовой помощи ЕС, так и безвизового режима.

 

В конце августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Исполняющим обязанности председателя САП назначили Максима Грищука.

«В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования. Это естественный процесс. Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единой командой, поэтому я благодарю каждого за поддержку. 14 лет я отдал прокуратуре, из которых пять лет жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня», — отмечал Холодницкий.

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Автор: Екатерина Розина
#ес #украина #общество #безвизовый режим

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