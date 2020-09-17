В «Патриоте» обсудили увеличение штрафов за нарушения ПДД

Обеспеченных автомобилистов не пугают штрафы за нарушения на дорогах. При этом сообщество водителей наряду со многими депутатами Госдумы выступает против увеличения штрафный санкций к тем, кто нарушил ПДД.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что мнения на этот счет у юристов и автомобилистов могут быть разные. Обращать внимание в этом вопросе нужно лишь на один фактор – это эффективность наказания.

«Предупредительная сила наказания определяется не его жестокостью, а его неотвратимостью. Это классическая фраза, которую произносил еще Владимир Ленин. С ней согласны все грамотные люди, которые имеют юридическое образование. Я тоже, будучи профессиональным юристом, не могу ратовать за ужесточение наказания, если не обеспечена его неотвратимость. Также мы прекрасно понимаем, что наказание имеет дело с последствиями, а не с причиной нарушений», — заявил эксперт.

По мнению Похмелкина, чтобы обеспечить предупреждение правонарушения, нужно воздействовать на его причины и условия, в которых оно произошло. Чтобы образумить обеспеченных водителей, можно штрафовать за нарушения ПДД исходя из доходов водителя.

«Обратите внимание, когда движется поток и водители видят предупреждение о камере, которая фиксирует скорость, 95% машин ее снижают. Это происходит, потому что они осознают неотвратимость наказания за нарушение ПДД. Какие бы меры вы не вводили, всегда будут исключения. Всегда будут 10–15% отморозков, которые нарушают правила, и никакие наказания на них никогда не подействуют», — считает специалист.

Депутат петербургского ЗакСа, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев возразил Похмелкину, что большинство тех же автомобилистов все же нарушают правила ежедневно, превышая скорость на уже привычные для всех 20 километров в час. Глава «Движения автомобилистов России» ответил, что все дело в профилактике.

«К примеру, если бы на Садовом кольцо стояли элементарные отбойники, то никакого бы ДТП с участием актера Михаила Ефремова бы не было. Пусть даже он тысячу раз пьяный ехал бы куда-то. Поэтому заниматься в первую очередь нужно предупреждением нарушений. А увеличение штрафов нужно ставить на второе место», — добавил спикер.

Тот самый «допустимый предел» в дополнительные 20 километров в час Похмелкин опасным не считает. По его словам, нет ни одного доказательства, что эта погрешность привела к серьезным ДТП. Если штрафы в этой части и будут изменять, то не для того, чтобы предотвратить вероятные аварии, а для того, чтобы «собрать как можно больше денег», уверен специалист.

«Столько лет держится эта норма, и ничего. Мне кажется, что нет никаких оснований, чтобы это отменять. Чтобы регулировать участки, на которых возможна авария с человеческими жертвами, необходимо ставить дополнительные знаки. Людей годами "приучали" к этому двадцатикилометровому порогу. А зачем сейчас говорить об отмене? На каком основании?», — посетовал Похмелкин.

В заключении председатель «Движения автомобилистов России» указал, что если люди обращаются к западному опыту, то они должны брать во внимание уровень безопасности автомобилей. В Скандинавии, подытожил эксперт, ездят «самые безопасные машины», а по российским дорогам часто «катаются консервные банки».