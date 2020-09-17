Тесак чистосердечно признался в убийствах незадолго до гибели

Незадолго до гибели Максим Марцинкевич сделал чистосердечное признание в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 год, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие полагает, что Тесак мог свести счеты с жизнью из-за того, что был приговорен к десяти годам тюрьмы. Марцинкевич предполагал, что вскоре сможет выйти по УДО, строил планы, но обстоятельства изменились.

По словам Светланы Петренко, в ходе беседы со следователем Марцинкевич рассказал, что убивать приезжих начал в возрасте 19 лет, все записи этих разговоров находятся в СК. Тесак раскаивался и заявлял, что осуждает свои преступные деяния, после чего решил рассказать не только об убийстве, совершенном в 2007 году, но и о других преступлениях.