Кедми рассказал о серьезной экономической войне США и Европы 

Соединенные Штаты Америки, бросая все силы на то, чтобы не дать достроить российский газопровод «Северный поток-2» в Германию, борются таким образом не с Россией, а с Европой, с которой они давно ведут экономическую войну.

Такое мнение в интервью изданию «Правда.ру» высказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

По его словам, совершенно не имеет значения, кто разработал сценарий инсценировки «отравления» Алексея Навального, или это была чиста импровизация в условиях ухудшения здоровья блогера. Ситуацией просто воспользовались. Но те, кто борется против российского газопровода «Северный поток-2» были и раньше. Президент США Дональд Трамп говорил об этом намного раньше. Просто люди не совсем понимают, в чем заключается смысл «Северного потока-2» и почему Штатам так важно не дать его достроить.

Для того, чтобы объяснить это, Яков Кедми напомнил слова американского президента:

«Моя цель — отобрать ту часть немецкой экономики, которая преобладает над американской», — заявил в свое время Трамп.

То есть Германия в занятой ею экономической промышленной зоне развилась слишком сильно, а США, пытаясь переломить немецкую экономику, переламывают экономику всей Европы, которая в последнее время становится «четвертым Рейхом». Не так давно американцы подобным образом остановили развитие японской экономики – поломали ее и вернули к гораздо меньшим размерам, чтобы Япония больше не могла конкурировать с США.

«Это основная проблема США. То, что они пугают Россией и говорят о российском газе — это ерунда. Какая страна один из самых больших потребителей российского газа в Европе? Великобритания. Посмотрите, сколько англичане кричат, но они потребляют российский газ, хотя рядом Норвегия», — напомнил Кедми.

После того, как американская экономика подчинит себе европейскую, она сможет бороться и с китайской экономикой. Именно поэтому сегодня Штаты ведут борьбу за Европу, потому что та в последнее время все больше начинает сотрудничать с китайской экономикой, особенно после того, как был открыт Северный морской путь, а также сухопутные трассы, связывающие Европу и Китай.

Европейский рынок для Китая выглядит очень перспективным, и американцы очень боятся, что китайцы его получат.Против этого Штаты будут бороться всеми силами, а... Навальный, Украина, и многое другое – в этой игре это просто ширмы, считает израильский политолог.

И немцы, по его словам, отлично понимают, какую игру ведут США. Сейчас вопрос заключается лишь в том, хватит ли Германии сил защитить от американцев свою экономику, а значит и свое будущее.