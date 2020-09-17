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16:43   17 Сентября 2020
Экономика

Проект о повышении НДФЛ до 15% внесен в Госдуму

Проект о повышении НДФЛ до 15% внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.

Ставка НДФЛ повышается с 13% до 15% при налогообложении доходов тех физлиц, чей доход превышает сумму 5 млн рублей за налоговый период. Обновления могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

Налогоплательщикам не понадобится администрировать свой заработок — процесс заранее будет максимально автоматизирован. Сдача дополнительной налоговой декларации от физических лиц также не потребуется, пишет ТАСС.

Данный проект разработан в соответствии с желанием правительства создать дополнительное финансирование на лечение несовершеннолетних граждан России. Речь идет о детях с хроническими и тяжелыми, угрожающими жизни заболеваниями.

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Автор: Ирина Большунова
#дети #госдума #путин #ндфл

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