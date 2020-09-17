Крутаков объяснил, почему Германия будет бороться за «Северный поток – 2»

Политолог Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» предположил, что США попытаются всеми силами сохранить транзит газа через Польшу и Украину для того, чтобы не давать Германии стимулов для развития.

Берлин предложил сделку Вашингтону: тот отказывается от своих санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», а Германия в свою очередь финансирует строительство специального терминала, который займется приемом американского сжиженного природного газа (СПГ).

Преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что транзит газа прямиком из России выгоден Германии, поэтому та готова пойти на любые меры. Терминалом, который должны заниматься СПГ, могут и вовсе никогда не использоваться. Тем не менее, Берлин готов выделить средства на его строительство, чтобы получить выгоду для себя по «Северному потоку — 2».

«Порядка 30% всего газового потребления ЕС и 60% экспорта – это российский трубопровод. Он суперприбыльный и дешевый. Для примера, еще по недавним данным средняя цена поставок "Газпрома" до обвала цен составляла порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Внутри ЕС эта стоимость в среднем составляет 900 долларов, почти пятикратный рост», — заявил эксперт.

Российская компания «Газпром» не может являться распорядителем газа в Европе, поэтому главными получателями самой весомой части прибыли становятся транзитные страны. Система, по которой страны Европы будут покупать газ у Германии по цене немецких компаний, лучше, чем пустить денежные потоки идти черед Украину.

Крутаков обратил внимание, что при такой схеме Берлин станет «супервлиятельным игроком на европейском континенте». Трата миллиарда евро «отобьется» довольно быстро, за это не стоит переживать, считает политолог.

Вашингтон осознает, что Берлин может пойти на такой шаг и американцев это напрягает. США хотят сохранить транзит и не дать Германии усилить свои позиции за счет российского газопровода.

«США хотят сохранить две задвижки между Европой и Россией в виде Польши и Украины. Чтобы газ шел через них, и ЕС зависел от ситуации в этих странах, а Москва оплачивала своим газом амбиции этих двух государств».

Ранее в Киевской области произошел сильный выброс газа. Аналитик Станислав Митрахович заявил, что ситуация с разгерметизацией украинской ветки газопровода может пойти на пользу проекту «Северный поток – 2».

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.