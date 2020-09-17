Беглов распорядился построить док с "Полтавой" парка 300-летия

Новая необычная достопримечательность будет построена в Санкт-Петербурге в обозримом будущем. Об этом рассказал на заседании Морского совета при правительстве Петербурга глава города Александр Беглов.

Док разместят у парка 300-летия на Финском заливе. Комплекс будет углублен в землю на несколько этажей вниз и будет представлять собой огромную экспозицию о линейном корабле "Полтава", который принял участие в праздничном параде на день ВМФ.

Александр Беглов также призвал власти города направить все силы, чтобы, используя преимущества Санкт-Петербурга как приморского города, развить до высокого уровня яхтенный туризм и парусный спорт. Глава города выразил уверенность, что Петербург имеет все необходимые возможности для яхтинга.