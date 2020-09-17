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15:59   17 Сентября 2020
Политика

Певчих устранила улики в отеле после отравления Навального

Певчих устранила улики в отеле после отравления Навального

Операцией ФБК (признан иноагентом в РФ) по сокрытию и передаче улик Германии руководила соратница Алексея Навального Мария Певчих. В ходе поездки блогера в Новосибирск и Томск девушка ночевала с ним в одном номере.

Предполагаемая отравительница Навального имела доступ ко всем вещам основателя так называемого ФБК. Девушка до инцидента долгие годы пыталась скрыть свою личность, а стала известной лишь благодаря расследованию журналистов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Издание отмечает, что именно Певчих могла нанести на бутылку с водой отравляющее вещество, из-за которого вскоре и госпитализировали Навального. Чтобы не выдать себя, она не регистрировалась в отеле, а также отказалась лететь на самолете.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #отравление #Певчих

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