Следом за Навальным и Ющенко: почему мэр Харькова Кернес оказался в Charite

Мэр Харькова Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, улетел на лечение в немецкую клинику Charite. Об этом сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Charite. Состояние тяжелое, но он в сознании. Обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи», — добавил Фукс.

По информации украинских СМИ, во вторник, 15 сентября, в Харькове состоялся консилиум врачей, которые подтвердили информацию о заражении Кернеса коронавирусом. Сообщалось, что тогда речь о транспортировке за границу не шла. Однако через несколько часов состояние мэра резко ухудшилось, в результате чего политика решили перевезти в Германию.

Бизнесмен также обнародовал видео с самолетом, на котором Кернес прилетел в Берлин. Как утверждает ряд СМИ, тем же бортом в Charite в конце августа доставили российского блогера Алексея Навального.

Впрочем, политолог Андрей Окара в беседе с ПС не увидел связи в этих двух фактах.

«Насчет параллели с Навальным, просто эта клиника реально очень известная, имеет раскрученную репутацию. Ситуация с Навальным поставила ее в топ новостей. Она стала в какой-то мере резонансной. Какой-то связи между историей с Навальным и с болезнью Кернеса я не вижу от слова совсем <...> В этом нет какого-то конспирологического подтекста. Я просто думаю, что в данной ситуации это очень четкий маркер того, насколько эффективен Кернес как мэр», — считает политолог.

Кернес возглавляет администрацию Харькова с 2010 года и собирается идти на третий срок: 25 октября на Украине пройдут местные выборы, в том числе мэрские. Действующий градоначальник выдвинут от партии «Блок Кернеса – успешный Харьков».

«За время, пока он находится во власти, а во власти в том или ином виде он находится с 1998 года, это больше, чем Путин в России, и немного короче, чем Лукашенко в Белоруссии, он был и депутатом, и мэром», — отметил Андрей Окара.

На посту городского головы в 2014 году Кернес активно выступал против сноса памятника Ленину в Харькове. Правда, защита в лице самого мэра не помогла бронзовому Ильичу удержаться на постаменте — монумент из центра города все же убрали. Кернес никак не помешал. На выборах в 2015 году Геннадий Кернес набрал 65,8% голосов избирателей.

Еще несколько дней назад мэр Харькова сообщал в Facebook, что скоро поправится, поскольку в Харькове «есть вся нужная помощь, рядом семья, команда». А также отчитался об успешной работе диспетчерской службы, созданной «с целью улучшения коммуникаций между жителями Харькова и городской властью». Под постом украинцы не без сарказма отметили, что «с целью улучшения коммуникаций между жителями Харькова и городской властью» мэр улетел лечиться в Германию.

«Как раз об этом история, — комментирует политолог Андрей Окара. — Он решил не лечиться в своих собственных больницах, а улететь в Германию. Этот сюжет именно об этом, о том насколько он эффективный мэр».

В истории с госпитализацией Геннадия Кернеса в немецкую клинику Окара видит элемент пиара. Тем более, что похожий пример уже был в украинской истории: в конце 2004 года в ту же Charite якобы с отравлением доставили кандидата в президенты Виктора Ющенко. Многие политологи считали, что информация о возможном умышленном отравлении кандидата в президенты повлияла на его победу в голосовании. По факту инцидента завели уголовное дело, однако доказательств состава преступления в болезни Ющенко так и не нашли.