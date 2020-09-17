Госдума прокомментировала резолюцию ЕП по ситуации с Навальным

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию Европарламента по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

По словам парламентария, документ является прямым и грубым вмешательством в дела России, а антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания РФ. Слуцкий добавил, что евродепутаты своей резолюцией подтвердили провокационный характер всех событий вокруг Навального.

"Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток — 2"", — уверен парламентарий.

Ранее европейские парламентарии предложили привлечь ООН, ОЗХО и Евросоюз к международному расследованию о ситуации с Навальным. Также Европарламент предлагает ужесточить санкции против России и заблокировать строительство "Северного потока — 2".