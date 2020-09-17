Юристы уверены в необходимости ужесточить наказание для педофилов в России

Осужденные по статье 134 Уголовного кодека РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») после окончания тюремного срока должны быть внесены в специальный реестр. Полиции нужно контролировать их и следить за каждым отдельным преступником.

Такое предложение выдвинула уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, идея родилась после смерти двух девочек в Рыбинске, Ярославская область. Преступник находится в бегах, но известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование и убийство ребенка.

«Теперь жертвами стали еще две девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!», — написала Кузнецова в Instagram.

Мать девочек обнаружила тела после того, как вернулась с работы домой. Ее сожитель – мужчина, с которым та познакомилась в интернете. Знакомые женщины утверждали, что отношения в паре были хорошие. По одной из версий правоохранителей, причиной убийства стала ревность. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В беседе с «Политикой Сегодня» юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский подтвердил, что подобные преступления совершаются довольно часто. Если человек, отсидевший срок за педофилию, освобождается из мест лишения свободы, то это не гарантирует того, что он вновь не переступит закон.

«Я считаю, что та мера, которую предложила [Анна] Кузнецова, действительно нужна в России. К сожалению, количество преступлений на этой почве очень сильно выросло за последние годы. В связи с крахом Советского Союза гражданско-социальное общество у нас разрушено. Граждане попросту не осознают свою ответственность за то, что происходит практически на их глазах. Капитализм – человек человеку волк. Поэтому нужно увеличивать количество надзорных органов в России. Правоохранителям нужно помогать», — уверен эксперт.

Подъяблонский обратил внимание, что подобный реестр лиц, освободившихся после статьи за педофилию, значительно упростит работу полицейских. Однако «техническая составляющая» предложения Анны Кузнецовой все же вызвала вопросы у юриста.

«Я так понимаю, нужно создать реестр этих граждан, поручить наблюдение за ними участковому и так далее. Тут вопрос, скорее, как это поможет. Давайте назовем вещи своими именами: ну, знает участковый, что у него на участке живет человек, отсидевший срок за педофилию. А что дальше? Он каждый день будет к нему приходить и выгуливать его на поводке? В этом плане я не понимаю, как можно реализовать такой механизм. Идея, в принципе, хорошая, но как она будет реализовываться, совершенно непонятно», — добавил специалист.

Юрист Центра правовой поддержки Сергей Петров не согласился с коллегой. По его мнению, введение дополнительного реестра никак не повлияет на ситуацию с педофилами в стране. Проблему нужно решать с самого начала: люди, совершившие такой страшное преступление, получают слишком маленькие сроки, а позже покидают места лишения свободы по УДО «за хорошее поведение».

Эксперт предложил более радикальные меры по отношению к педофилам:

«"Реестр", который предлагает Кузнецова, подразумевает, что будет орган, который его будет обслуживать. Подчиняться этот орган должен будет разным омбудсменам, но это лишь модные слова. Изменять нужно следующее: педофилы должны пожизненно носить специальные электронные браслеты, которые будут показывать их местоположение. Также нужно обязательно ввести химическую кастрацию для них».

Петров объяснил, что Фемида недостаточно наказывает людей, которые совершили преступление над несовершеннолетними детьми. Российский Уголовный кодекс в этой части также необходимо подправить, уверен юрист.

«Я считаю, что педофилы должны сидеть в тюрьме минимум 20 лет. Не меньше. Сейчас в некоторых случаях они не сидят и десяти. А если и ведут себя хорошо, то выходят по условно-досрочному освобождению. Поэтому и возможность досрочного освобождения для них тоже нужно запретить», — подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

Только после подобных мер правоохранители смогут эффективно следить за педофилами благодаря электронным браслетам, а химическая кастрация отвадит преступников вновь переступать закон, заключил Юрист Центра правовой поддержки.