Новый юрист "Альянса врачей" Александр Генералов вызвал подозрения у общественности. С появлением специалиста, ранее связанного с крупнейшими фармкомпаниями в стране, возник вопрос о его реальной заинтересованности в делах простых медиков.

Информации о Генералове в Сети немного, так как до работы в псевдопрофсоюзе он не был публичным человеком. Однако один факт из его биографии известен точно: юрист имел опыт работы с российскими и международными фармацевтическими компаниями, которые занимаются созданием лекарств. Некоторые из них впоследствии стали системообразующими предприятиями в РФ, пишет Дзен-канал "Фонд Бабла с коррупцией".

Таким образом, большую часть времени Генералов защищал интересы фармацевтических гигантов. В сложившейся ситуации непонятно, будет ли юрист реально помогать российским медикам с их проблемами или продолжит отстаивать права крупнейших операторов госзаказов.