Военный эксперт назвал отличительные особенности новейшего вертолета Ка-52К

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», герой РФ Сергей Михеев сообщил, что морские вертолеты Ка-52К «Катран» готовы к серийному производству после испытаний. По его словам, со стороны министерства обороны неустранимых замечаний нет.

«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <…> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация, конечно, пойдет в ВМФ», — сказал Михеев РИА Новости.

Морские вертолеты «Катран» привлекут к испытаниям во время сдачи новых фрегатов и корветов, продолжил эксперт. Также обязательно реализуют программу посадки на корабль Ка-52К.

«Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс», – разъяснил генконструктор.

Боевой вертолет Ка-52К продолжит линейку «морских» вертолетов Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31, которые разработал АО «Камов» и принял на вооружение ВМФ РФ. «Катран» патрулирует и поддерживает войска десанта при высадке на берег, решает задачи противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

Военный эксперт, ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин объяснил радио Sputnik, что сейчас РФ строит два десантных вертолета, поэтому нужны и ударные.

«Очень хорошая новость, что машина закончила испытания. Вполне возможно, что уже в ближайшее время будут выпущены первые боевые образцы для наших вертолетоносцев», — добавил Дмитрий Литовкин.

Также военный эксперт разъяснил главную особенность Ка-52К.

«Главная их особенность заключается в том, что, в отличие от сухопутной версии вертолета Ка-52, на «Катране» специально разработали усиленное крыло, которое позволяет размещать на нем крылатые ракеты Х-35 и Х-31. До этого такими ракетами были вооружены только истребители типа МиГ-29К», — поделился Дмитрий Литовкин.

Ракеты позволяют как бороться с морскими целями, так и уничтожать наземные радиолокационные станции, что выделяет вертолет Ка-52К на фоне остальных боевых машин в мире.

«Никто другой не может применять крылатые ракеты такой мощности», — резюмировал военный эксперт.