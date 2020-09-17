Шансы возврата Курил оценили жители Японии

Интерес к вопросу Курильских островов в Японии в скором времени начнет падать. Такое предположение выдвинул японский журналист Иэру Сато.

Он уверен, что новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга не станет так активно добиваться решения территориального вопроса вокруг Курил, как это было ранее. Токио не собирается усугублять отношения с Москвой. Одной из причин замедления процесса является "сдерживающая" позиция РФ по отношению к Японии, о чем свидетельствует заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ноябре 2018 года. Автор отметил, что в Совместной декларации между СССР и Японией 1956 года нет оснований, по которым Москва должна передать острова Шикотан и Хабомаи.

В Японии вопрос Курильских островов считают препятствием для развития отношений двух стран, а в России уверены, что он может привести к проблеме "углубляющегося глобального противостояния с США".

Журналист отмечает, что в случае возврата Курил японской стороне, там появятся американские войска, которые станут угрозой для безопасности России.

Страны уже несколько десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, а основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.