Афонский: требование Польши арестовать диспетчеров России выглядит абсурдным

Депутат Госдумы РФ Владимир Афонский назвал требование Польши арестовать трех российских диспетчеров абсурдным. Об этом он заявил во время онлайн-эфира, проведенного Медиагруппой «Патриот» в четверг, 17 августа.

Напомним, РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польской генеральной прокуратуры Эву Бялик сообщило, что ведомство инициировало процедуру ареста диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.

Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать https://t.co/yva7D61FRA pic.twitter.com/Kw7cKMXVXe — РИА Новости (@rianru) September 17, 2020

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — добавила Бялик.

Зампредседателя Комитета по транспорту и строительству ГД РФ Владимир Афонский отметил, что российские депутаты, вероятно, не будут и не должны выступать с ответом на подобные решения, противоречащие здравому смыслу. Для этого есть официальные структуры.

«Депутаты Госдумы обязаны защищать граждан России, и наша задача быть помощниками всех граждан РФ. А что касается заявления польской стороны, конечно, это абсурдные заявления. Но есть министерство иностранных дел, которое является исполнительным органом официальной повестки, которой я доверяю. Если республики Зимбабве или Никарагуа выступят с каким-то заявлением, это не значит, что депутаты ГД должны куда-то бежать. У нас есть регламент работы, полномочия определенные», — сказал депутат.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Как следует из окончательного отчета 2011 года Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении безопасности полета и подготовке экипажа.

К аналогичным выводам пришла и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера.

Однако нынешние власти Польши, не согласившись с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера, решили создать вторую комиссию. Последняя уже несколько лет не может завершить работу и предоставить официальный отчет. Одной из версий комиссии признаются умышленные действия российских диспетчеров.

Медведев, комментируя в требование Польши об аресте российских авиадиспетчеров, работавших в день крушения самолета Ту-154М в 2010 году, обвинил Варшаву в русофобской истерии.https://t.co/01UWKBloy8 pic.twitter.com/ddZlivd9SV — Газета.Ru (@GazetaRu) September 17, 2020

Замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае не выдаст Польше авиационных диспетчеров по делу Качиньского.

Россия не выдаст Польше трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в 2010 году, во время крушения Ту-154 Леха Качиньского, поскольку это невозможно по российскому законодательству https://t.co/k6FUXFM1Kf Фото: Сергей Карпухин / Reuters pic.twitter.com/db5qdMAQii — РБК (@ru_rbc) September 17, 2020

«Это невозможно по нашему законодательству», — сказал Песков РИА Новости.

«Политика Сегодня» обсудила намерение польского руководства с замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым. Он подчеркнул, что заявление Польши органично вписалось в контекст событий Белоруссии и ситуации с Навальным, которая спровоцировала конфликт между странами ЕС и Россией. Эксперт не исключил, что усиление противостояния с Россией — инициатива, согласованная с США.