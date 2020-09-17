Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:26   17 Сентября 2020
Политика

Украинский депутат намерен добиться отмены запрета на георгиевские ленты

Украинский депутат намерен добиться отмены запрета на георгиевские ленты

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич внес законопроект, который отменяет административную ответственность за создание и демонстрацию георгиевских лент в государстве, сообщил официальный сайт парламента.

Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета георгиевской ленты на Украине. Закон о запрете ее изготовления и пропаганды работал с 2017 года. Согласно документу, публичное использование георгиевской ленты влечет штрафы.

Депутат Рады решил, что восстановление георгиевской ленты восстановит справедливое отношение к тем, кто преодолел нацизм, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #рада #георгиевские ленты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...