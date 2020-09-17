Украинский депутат намерен добиться отмены запрета на георгиевские ленты

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич внес законопроект, который отменяет административную ответственность за создание и демонстрацию георгиевских лент в государстве, сообщил официальный сайт парламента.

Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета георгиевской ленты на Украине. Закон о запрете ее изготовления и пропаганды работал с 2017 года. Согласно документу, публичное использование георгиевской ленты влечет штрафы.

Депутат Рады решил, что восстановление георгиевской ленты восстановит справедливое отношение к тем, кто преодолел нацизм, сообщает РИА Новости.