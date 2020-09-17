Президент России Владимир Путин запишет обращение к Генассамблее ООН до конца недели и отправит его в Нью-Йорк.

Юбилейная сессия Генассамблеи ООН открылась во вторник, 15 сентября. Она посвящена 75-летию со дня основания Организации Объединенных Наций. Главной частью мероприятия является неделя высокого уровня, которая пройдет в период с 21 по 29 сентября.

До конца этой недели президент РФ запишет обращение к Генассамблее ООН. Владимир Путин выступит на сессии 22 сентября, седьмым по очереди после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы, в формате видеосвязи. Только американский президент Дональд Трамп будет вещать с трибуны, о чем он заявлял ранее.