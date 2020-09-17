ЕС сделал ряд заявлений о санкциях против "СП-2" и ситуации с Навальным

Европарламент сделал ряд заявлений о санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2" и ситуации с блогером Алексеем Навальным, а также об обстановке в Белоруссии.

В сообщении ЕП говорится, что депутаты не признают Александра Лукашенко президентом республики и требуют ввести масштабные санкции против Белоруссии, в том числе против работавших с властями республики граждан РФ. Также депутаты призывают найти и заморозить европейские активы фигурантов "расследований" блогера Навального. Кроме того, евродепутаты призвали Евросоюз "начать переустройство РФ" и добиться отмены поправки к Конституции страны, которая устанавливает приоритет законодательства России над международным.

"Европарламент просит ЕС заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР", — указывается в итоговом заявлении депутатов.

Кроме того, европейские парламентарии предложили привлечь к международному расследованию о ситуации с Навальным ООН, ОЗХО и Евросоюз. Вместе с тем ЕП предлагает ужесточить санкции против России и заблокировать строительство "Северного потока — 2".

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что когда Алексей Навальный вылетал из России в Германию, в его организме не было отравляющих веществ, пишет ФАН.