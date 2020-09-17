Борисенок объяснил демонстративный жест Польши против диспетчеров РФ

Требование Польши арестовать трех российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день, когда в 2010 году разбился польский правительственный самолет, означает, что Варшава отказалась от собственной версии, что причиной катастрофы был взрыв на борту.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Юрий Борисенок, комментируя обращение польской Генпрокуратуры в суд с ходатайством о временном аресте трех российских диспетчеров, работавших в смоленском аэропорту в момент крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским и членами польского правительства на борту.

Как заявила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Эва Бялик, предъявляемые диспетчерам обвинения «касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

При этом РИА Новости сообщает, что, если суд района Варшава-Мокотов, куда было подано ходатайство, удовлетворит его и вынесет решение об аресте диспетчеров, все трое будут объявлены в международный розыск с последующей передачей их польской стороне.

По мнению доцента кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, который прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik, польская Генпрокуратура пытается открыть новую главу в длящейся уже десять лет истории с разбившимся польским правительственным самолетом, но сейчас ведомство сделало «довольно интересный шаг».

С одной стороны, это ходатайство никак не улучшает и так очень напряженные российско-польские отношения, тем более, что Россия никому не выдает своих граждан и Польша об этом прекрасно знает

«Этот жест, скорее, демонстративный. Прокуратура Польши решила пойти своим путем – попытаться доказать версию о том, что в катастрофе в условиях густого тумана виноваты диспетчеры. Хотя, как известно, диспетчеры советовали экипажу не садиться (в аэропорту Смоленск-Северный, – ред.) в таких условиях». – отметил эксперт.

Кроме того, напомнил он, раньше польская сторона настаивала на версии, что причиной катастрофы стал взрыв на борту самолета, но ее новая версия опровергает предыдущую.

«Это шаг, который показывает, что все усилия польских неформальных властей во главе с бывшим министром обороны Антонием Мачеревичем доказать, что на борту был взрыв, пошли прахом. Поскольку, если был взрыв, то никакие диспетчеры к взрыву на борту не причастны», — объяснил Борисенок.

При этом он отметил, что на деятельность возглавляемой Мачеревичем группы из польского государственного бюджета были выделены достаточно серьезные средства, и теперь выясняется, что эти деньги по сути были потрачены впустую.

«И все закончилось только выступлениями в прессе, какими-то сенсационными разоблачениями, которые в итоге свелись на нет», — заключил эксперт

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находилось 96 человек, разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту – восемь членов экипажа, и делегация 88 высокопоставленных чиновников, включая президента страны Леха Качиньского, которая направлялась под Смоленск на траурные мероприятия посвященные очередной годовщине трагедии в Катыни.

В 2011 году Межгосударственный авиакомитет опубликовал окончательный отчет о причинах катастрофы, в котором говорилось, что крушение самолета произошло по вине экипажа, который в условиях густого тумана принял решение совершать посадку, не уходя на запасной аэродром Системными причинами катастрофы в отчете были названы недостатки в подготовке экипажа и обеспечении полета.

В Польше для расследования обстоятельств катастрофы была создана собственная комиссия, которую возглавил бывший министр внутренних дел Польши Ежи Миллер. Эта комиссия также пришла к выводу, что причиной крушения стало решение экипажа пойти на снижение ниже дозволенного минимума в условиях густого тумана.

Однако польские власти эти выводы не устроили. Они заявили, что не согласны с выводами комиссии Миллера и выводами комиссии МАК, после чего создали новую комиссию, которая расследует обстоятельства трагедии на протяжении всех последних лет и не может предоставить окончательный отчет с выводами о причинах крушения. Вторая комиссия выдвинула несколько версий причин крушения, одна из которых заключалась в том, что самолет разбился из-за умышленных действий русских диспетчеров.

Москва со своей стороны уже не раз назвала деятельность второй польской комиссии политически ангажированной и предвзятой.