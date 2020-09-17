Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Польская прокуратура пытается арестовать российских диспетчеров, работавших на аэродроме под Смоленском при крушении президентского самолета с правительственной делегацией и президентом Лехом Качиньским на борту.

Катастрофа произошла в апреле 2010 года. Жертвами катастрофы стали польские депутаты, высшие военные чиновники и президент страны — погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — заявили 17 сентября в Национальной прокуратуре Польши, передает ТАСС.

В Кремле негативно отнеслись к заявлению польских следователей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К тому же, российская прокуратура пока не получала никаких обращений по этому поводу от иностранных коллег.

«Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Политика Сегодня» выяснила, связано ли заявление Варшавы с нынешней внешнеполитической ситуацией, почему польское следствие кардинально поменяло свое мнение о причинах произошедшего, при чем здесь протесты в Белоруссии, госпитализация Алексея Навального и политические амбиции брата-близнеца погибшего польского главы.

Причины катастрофы

Спустя год после трагедии, Международный авиационный комитет (МАК) назвал ее причины. Фатальным стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, несмотря на условия плохой видимости, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке пилотов.

В 2011 году параллельно МАК расследование вел польский Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий. Ведомство установило, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости. Тогда «вины» российских диспетчеров не обнаружили, никаких претензий в адрес РФ по поводу трагедии не предъявлялось.

Однако в 2015 году расследование возобновилось — в том же году к власти пришла консервативная партия «Право и дело» во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качиньским.

Тогда польская комиссия сделала странное заключение: перед катастрофой на борту якобы произошел взрыв. В ответ Следственный комитет РФ заверял, что следов взрывчатки на месте крушения не обнаружили.

Но Варшава придерживалась версии с терактом до 2017 года, пока снова не поменяла «мнение». Польская прокуратура уже открыто подозревала российских диспетчеров и анонимное «третье лицо» в том, что они умышленно спровоцировали авиакатастрофу. Спустя три года руководство страны перешло к прямым обвинениям. И неслучайно.

На протяжении пяти лет нынешняя польская власть пытается эксплуатировать тему авиакатастрофы в своих интересах, объяснил «Политике Сегодня» замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«В 2011 году Польша вела себя существенно более адекватно в отношении этой страшной трагедии, которая, тем не менее, никак не связана ни с деятельностью российских сотрудников, ни с Россией в целом. На тот момент были сделаны все необходимые действия, прежде всего, со стороны России, чтобы выяснить причину произошедшего и проанализировать ситуацию. И тогда Польша заняла достаточно объективную позицию».

Причины антироссийских обвинений

Заявление польской стороны — декларативно недружественное действие в отношении России, которое органично вписывается в контекст событий в Белоруссии и конфликта, существующего в отношениях стран Евросоюза и России из-за ситуации с Навальным, считает политолог.

«Польское руководство решило поучаствовать в этом процессе, предъявить России свои требования, вписаться в контекст усиления противостояния с Россией по своей инициативе, возможно согласованной с США. Либо по инициативе США», — считает Шаповалов.

Характерно, что заявление Варшавы прозвучало в унисон с требованием Европарламента ввести действенные санкции против России из-за «гибридного вмешательства в Белоруссию» и «отравления» Навального. Но есть у руководства Польши и внутриполитические причины для антироссийской риторики, полагает политолог.

«Первый момент: нынешние политические элиты Польши занимают крайне антироссийскую позицию, и любые антироссийские действия всемерно поддерживают и усиливают. Русофобия, антироссийские настроения — питательная среда для нынешнего польского политического руководства», — констатировал ученый.

Тема крушения польского самолета в последнее время все чаще актуализируется польским руководством: вокруг нее постоянно возникают те или иные спекуляции, подчеркивает Шаповалов. Это осознанная позиция нынешней польской политической элиты.

Несмотря на частичный консенсус Польши и Евросоюза в вопросах, касающихся России, отношения Варшавы с соседями по ЕС все еще остаются напряженными. О том, из-за чего Польша рискует окончательно рассорится с Берлином и Брюсселем, читайте в нашей статье.