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17:26   17 Сентября 2020
Весь мир

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Польская прокуратура пытается арестовать российских диспетчеров, работавших на аэродроме под Смоленском при крушении президентского самолета с правительственной делегацией и президентом Лехом Качиньским на борту.

Катастрофа произошла в апреле 2010 года. Жертвами катастрофы стали польские депутаты, высшие военные чиновники и президент страны — погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — заявили 17 сентября в Национальной прокуратуре Польши, передает ТАСС.

В Кремле негативно отнеслись к заявлению польских следователей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К тому же, российская прокуратура пока не получала никаких обращений по этому поводу от иностранных коллег.

«Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Политика Сегодня» выяснила, связано ли заявление Варшавы с нынешней внешнеполитической ситуацией, почему польское следствие кардинально поменяло свое мнение о причинах произошедшего, при чем здесь протесты в Белоруссии, госпитализация Алексея Навального и политические амбиции брата-близнеца погибшего польского главы.

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Причины катастрофы

Спустя год после трагедии, Международный авиационный комитет (МАК) назвал ее причины. Фатальным стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, несмотря на условия плохой видимости, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке пилотов.

В 2011 году параллельно МАК расследование вел польский Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий. Ведомство установило, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости. Тогда «вины» российских диспетчеров не обнаружили, никаких претензий в адрес РФ по поводу трагедии не предъявлялось.

Однако в 2015 году расследование возобновилось — в том же году к власти пришла консервативная партия «Право и дело» во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качиньским.

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Тогда польская комиссия сделала странное заключение: перед катастрофой на борту якобы произошел взрыв. В ответ Следственный комитет РФ заверял, что следов взрывчатки на месте крушения не обнаружили.

Но Варшава придерживалась версии с терактом до 2017 года, пока снова не поменяла «мнение». Польская прокуратура уже открыто подозревала российских диспетчеров и анонимное «третье лицо» в том, что они умышленно спровоцировали авиакатастрофу. Спустя три года руководство страны перешло к прямым обвинениям. И неслучайно.

На протяжении пяти лет нынешняя польская власть пытается эксплуатировать тему авиакатастрофы в своих интересах, объяснил «Политике Сегодня» замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«В 2011 году Польша вела себя существенно более адекватно в отношении этой страшной трагедии, которая, тем не менее, никак не связана ни с деятельностью российских сотрудников, ни с Россией в целом. На тот момент были сделаны все необходимые действия, прежде всего, со стороны России, чтобы выяснить причину произошедшего и проанализировать ситуацию. И тогда Польша заняла достаточно объективную позицию».

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Причины антироссийских обвинений

Заявление польской стороны — декларативно недружественное действие в отношении России, которое органично вписывается в контекст событий в Белоруссии и конфликта, существующего в отношениях стран Евросоюза и России из-за ситуации с Навальным, считает политолог.

«Польское руководство решило поучаствовать в этом процессе, предъявить России свои требования, вписаться в контекст усиления противостояния с Россией по своей инициативе, возможно согласованной с США. Либо по инициативе США», — считает Шаповалов.

Характерно, что заявление Варшавы прозвучало в унисон с требованием Европарламента ввести действенные санкции против России из-за «гибридного вмешательства в Белоруссию» и «отравления» Навального. Но есть у руководства Польши и внутриполитические причины для антироссийской риторики, полагает политолог.

«Первый момент: нынешние политические элиты Польши занимают крайне антироссийскую позицию, и любые антироссийские действия всемерно поддерживают и усиливают. Русофобия, антироссийские настроения — питательная среда для нынешнего польского политического руководства», — констатировал ученый.

Месть за брата. Почему Польша обвиняет диспетчеров из РФ в авиакатастрофе?

Тема крушения польского самолета в последнее время все чаще актуализируется польским руководством: вокруг нее постоянно возникают те или иные спекуляции, подчеркивает Шаповалов. Это осознанная позиция нынешней польской политической элиты.

Несмотря на частичный консенсус Польши и Евросоюза в вопросах, касающихся России, отношения Варшавы с соседями по ЕС все еще остаются напряженными. О том, из-за чего Польша рискует окончательно рассорится с Берлином и Брюсселем, читайте в нашей статье.

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Автор: Тимофей Булочкин
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