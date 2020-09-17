Беглов осмотрел производство новых алюминиевых трамваев в Петербурге

Новый алюминиевый трамвай получил название "Витязь — Ленинград". Он будет содержать лучшие разработки, которые создали в последних модификациях "Витязь М". Глава Петербурга Александр Беглов лично осмотрел транспорт.

Северная столица является родиной электротранспорта, сообщил губернатор Петербурга. Производство в Санкт-Петербурге — это налоги и рабочие места, но и организации выгодно работать здесь.

Беглов рассказал, что алюминиевый корпус трамвая снижает нагрузку на рельсы, сокращает вибрацию, а это хорошо для центра исторического города. В нем установлены разъемы для зарядки телефонов, климат-контроль и Wi-Fi.