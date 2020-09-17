Вакцина "Вектора" обеспечит иммунитет от коронавируса на полгода

Разработанная специалистами центра "Вектор" вакцина от коронавирусной инфекции проявляет устойчивые реакции на мутации вируса и обеспечивает иммунитет организму минимум на полгода. Об этом сообщили представители учреждения.

Первые результаты тестирования препарата должны появиться в ближайшем времени, однако специалисты пока не могут назвать точную дату. В третьем этапе испытаний вакцины предполагается участие не менее 3 тысяч добровольцев. При этом препарат уже демонстрирует устойчивые реакции на мутации коронавируса, хотя пожизненного иммунитета от вакцины ожидать не следует.