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13:29   17 Сентября 2020
Общество

Вакцина "Вектора" обеспечит иммунитет от коронавируса на полгода

Вакцина "Вектора" обеспечит иммунитет от коронавируса на полгода

Разработанная специалистами центра "Вектор" вакцина от коронавирусной инфекции проявляет устойчивые реакции на мутации вируса и обеспечивает иммунитет организму минимум на полгода. Об этом сообщили представители учреждения.

Первые результаты тестирования препарата должны появиться в ближайшем времени, однако специалисты пока не могут назвать точную дату. В третьем этапе испытаний вакцины предполагается участие не менее 3 тысяч добровольцев. При этом препарат уже демонстрирует устойчивые реакции на мутации коронавируса, хотя пожизненного иммунитета от вакцины ожидать не следует.

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Автор: Кристина Мокроусова
#вакцина #вектор #коронавирус

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