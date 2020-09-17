Кремль раскритиковал решение Варшавы арестовать авиадиспетчеров в Смоленске

В Кремле негативно относятся к решению польских властей арестовать авиадиспетчеров в Смоленске, которые работали в день крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах или правовых действиях в соответствии с международной практикой, а также обращении от Польши в Генпрокуратуру России или следственные органы.

"В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так, относимся негативно", — комментирует пресс-секретарь.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный в 2010 году. В результате авиакатастрофы Качиньский, его жена и 96 членов польской делегации погибли.

Недавно польская прокуратура потребовала арестовать трех диспетчеров аэродрома в Смоленске, которые работали в день крушения Ту-154. Однако заместитель председателя международного комитета Совфеда Андрей Климов заявил, что российская сторона не выдаст Варшаве сотрудников аэропорта.