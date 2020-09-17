Соловьев: Брейвик и ему подобные никогда не должны выходить на свободу

Террорист из Норвегии Андерс Брейвик попросил суд отпустить его досрочно. Он находится в тюрьме с 2011 года и по местным законам может требовать досрочное освобождение спустя 10 лет после начала срока (то есть в 2021 году). Новостное агентство Reuters сообщает, что заключенный также подаст новый судебный иск по поводу своего «бесчеловечного» содержания в тюрьме.

Норвежский политический деятель Раймонд Йохансен мгновенно среагировал в Twitter. По его словам, преступник никогда не покинет исправительное учреждение.

«Он [Брейвик] никогда не будет жить свободно! Никогда!», — написал Йохансен.

«Норвежская бойня»

Перед тем, как убить несколько десятков человек 22 июля 2011 года, Брейвик активно занимался «оформлением» собственных политических взглядов. Житель Осло был членом норвежской масонской ложи «Святой Олаф». Коллеги-масоны после теракта сообщали, что мужчина практически не контактировал с ними, а великий мастер Ивар А. Скаар издал указ о немедленном изгнании Брейвика из ордена.

В 2002 году он добровольно вошел в состав секретной организации «рыцарей-тамплиеров» и даже получил там тайное имя – Сигурд. Тогда же Брейвик часто дискутировал с единомышленниками на известном норвежском праворадикальном сайте Document.no и общался с членами радикальных антимусульманских организаций.

Брейвику не нравилось огромное число мигрантов, прибывших в Норвегию, и политика «мультикультурности». За несколько часов до теракта преступник опубликовал в сети свой манифест, в котором обозначил основные взгляды и предложения по «излечению» общества. Также на YouTube Брейвик загрузил 12-минутный ролик под названием «2083-Декларация независимости Европы».

Подготовка к терактам шла задолго до трагического дня 22 июля 2011 года. Брейвик приобрел 6000 килограмм смеси аммиачной селитры и дизельного топлива для изготовления взрывчатки. Сотрудники правопорядка отследили покупку, но не придали этому значения, ведь мужчина владел фермерским хозяйством по выращиванию овощей. Также террорист купил в оружейном магазине карабин Ruger Mini-14, объяснив продавцу, что хочет «поохотиться на оленей».

22 июля в центре Осло взорвался припаркованный микроавтобус «Фольксваген», начиненный смесью дизельного топлива и аммиачной селитры. Взрыв унес жизни восьми человек. Далее Брейвик, облаченный в полицейскую форму, направился на небольшой остров Утейа недалеко от норвежской столицы. Там он собрал в одном месте отдыхающих и открыл по ним огонь.

Спустя полтора часа террорист без сопротивления сдался полиции. В результате обоих терактов погибло 77 человек.

Со всеми удобствами

Фемида осудила Андерса Брейвика на 21 год тюремного заключения – максимальный срок, который может получить преступник в Норвегии. Смертная казнь в стране запрещена, как и пожизненный срок заключения. Однако, по желанию суда, 21-летний срок может быть продлен неопределенное число раз.

Брейвика поместили в «камеру», которая размером превышает 20 квадратных метров. В распоряжении террориста есть спортзал, спальня и личный кабинет с письменными принадлежностями. Также заключенный может играть в приставку и смотреть фильмы.

Несмотря на такие условия, мужчина несколько раз жаловался на «бесчеловечные» условия содержания. Террориста смущало то, что масло, которое ему приносят во время приемов пищи, слишком холодное и его «нельзя намазать на хлеб». Также Брейвик несколько раз просил заменить игровую приставку PlayStation 2 на более новую версию. По мнению заключенного, эти и другие «ограничения» приводят к тому, что с ним «обращаются как с животным».

Опасная свобода

Российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что Андерс Брейвик – это не просто убийца, которому стоит сидеть за решеткой.

«Это не просто опасный убийца, это идеологический убийца, который следовал собственным взглядам. Брейвик – это убийца, который стал чуть ли не лидером целого направления. Неслучайно потом были теракты, виновники которых часто о нем упоминали. Поэтому для меня в этом вопросе ответ абсолютно однозначный: такие люди, как Брейвик, никогда не должны выходить на свободу», — заявил Соловьев.

Стремление террориста выйти на свободу объяснимо, объяснил специалист в области современной истории скандинавских стран, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Брейвик пользуется норвежским законодательством: по местным законам, преступник вполне может просить досрочное освобождение.

Но в своем трехкомнатной тюремной камере мужчина проживет намного дольше, чем на свободе, уверен эксперт.

«Когда теракт произошел, почти все жители Норвегии считали, что Брейвик заслуживает смертной казни. Поскольку она в стране запрещена, было несколько попыток подстеречь его на пути в суд или из зала суда и убить. Поэтому позиция политиков [Раймонда Йохансена] здесь играет не главную роль. Брейвику из тюрьмы лучше не выходить, потому что среди убитых им людей было очень много выходцев из Афганистана и Пакистана. Если норвежцы в теории еще смогут как-то простить его, то люди из восточных стран предпочтут кровную месть», — рассказал Фомин-Нилов.

Собеседник «Политики Сегодня» предположил, что ходатайство Брейвика не будет удовлетворено, а по истечению его 21-летнего срока террористу придется смириться с еще одним актом наказания Фемиды.

«Норвежские власти вряд ли когда-то дадут ему выйти из тюрьмы. Общество этого не поймет. Я думаю, что в 2032 году ему дадут еще один 21-летний срок. Тем более, что средняя продолжительность жизни в стране довольно высокая, а сам Брейвик – достаточно молодой человек», — заключил историк.

В 2018 году Европейский суд по правам человека уже отклонял жалобу террориста на условия содержания в норвежской тюрьме. Комитет постановил, что «обращение заключенного неприемлемо в связи с ложными основаниями».