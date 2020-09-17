Депутат Цивилев раскритиковал моноколесников за нарушения ПДД

Депутат петербургского ЗакСа, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев считает, что те, кто ездят на самокатах и моноколесах, приравниваются к пешеходам в зависимости от ситуации. По его словам, реальность отличается от ПДД.

«С появлением средств индивидуальной мобильности, эта реальность еще больше начала расходиться. Я еду на работу и стабильно вижу человека, едет по КАДу на моноколесе. Скорость у него километров 40, при этом он в наушниках, в полной отключке. Он может быть и пешеход, и моноколесник. По факту он находится там, где он находиться не должен», — разъяснил депутат.

Алексей Цивилев, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», сравнил с поленом поправки в правила дорожного движения, созданные ГИБДД и Минтрансом.

«Для того, чтобы сделать Буратино, папа Карло изначально взял полено. Это полено, которое мы должны обязательно взять. Мы их введем их в ПДД, но ничего не изменится. Помимо правил есть правоприменение. Исходя из наши правоприменительных практик, я знаю, что никто не будет носиться, бегать, проверять возраст моноколесников или электроскутеристов. Но самое главное, что мы это полено возьмем и года через два будут уже отшлифованные поправки», — считает депутат.

Однако поправки ГИБДД и Минтранса немного, но все равно приведут правовое поле российского законодательства в действительность с тем, что происходит на улице, продолжил Алексей Цивилев. По его мнению, железнодорожные переезды — основная проблема водителей.

«Пробка скапливается, все проклинают. Люди, которые стоят в пробке, что с одной стороны, что со второй. Ты понимаешь, что минимум на полчаса в ней безнадежно стоишь», — сказал депутат.

Алексей Цивилев вспомнил, как стоял у переезда и увидел маршрутку. Вышла женщина, следящая за переездом, села в маршрутку. Переезд открыли только через 10 минут.

«Поезд не проезжал. Для них не проблема перекрыть, создать пробку, только для того, чтобы самим успеть на маршрутку, которую поймали. Автомобилисты подождут. У них нет даже фиксации случая, что они закрыли переезд без поезда», — поделился депутат.

У РЖД собственные перевозки, а тот факт, что они живут в системе города и пешеходов, их не интересует, продолжил Алексей Цивилев.