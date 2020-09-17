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14:26   17 Сентября 2020
Россия

Депутат Цивилев раскритиковал моноколесников за нарушения ПДД

Депутат Цивилев раскритиковал моноколесников за нарушения ПДД

Депутат петербургского ЗакСа, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев считает, что те, кто ездят на самокатах и моноколесах, приравниваются к пешеходам в зависимости от ситуации. По его словам, реальность отличается от ПДД.

«С появлением средств индивидуальной мобильности, эта реальность еще больше начала расходиться. Я еду на работу и стабильно вижу человека, едет по КАДу на моноколесе. Скорость у него километров 40, при этом он в наушниках, в полной отключке. Он может быть и пешеход, и моноколесник. По факту он находится там, где он находиться не должен», — разъяснил депутат.

Депутат Цивилев раскритиковал моноколесников за нарушения ПДД

Алексей Цивилев, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», сравнил с поленом поправки в правила дорожного движения, созданные ГИБДД и Минтрансом.

«Для того, чтобы сделать Буратино, папа Карло изначально взял полено. Это полено, которое мы должны обязательно взять. Мы их введем их в ПДД, но ничего не изменится. Помимо правил есть правоприменение. Исходя из наши правоприменительных практик, я знаю, что никто не будет носиться, бегать, проверять возраст моноколесников или электроскутеристов. Но самое главное, что мы это полено возьмем и года через два будут уже отшлифованные поправки», — считает депутат.

Однако поправки ГИБДД и Минтранса немного, но все равно приведут правовое поле российского законодательства в действительность с тем, что происходит на улице, продолжил Алексей Цивилев. По его мнению, железнодорожные переезды — основная проблема водителей.

«Пробка скапливается, все проклинают. Люди, которые стоят в пробке, что с одной стороны, что со второй. Ты понимаешь, что минимум на полчаса в ней безнадежно стоишь», — сказал депутат.

Депутат Цивилев раскритиковал моноколесников за нарушения ПДД

Алексей Цивилев вспомнил, как стоял у переезда и увидел маршрутку. Вышла женщина, следящая за переездом, села в маршрутку. Переезд открыли только через 10 минут.

«Поезд не проезжал. Для них не проблема перекрыть, создать пробку, только для того, чтобы самим успеть на маршрутку, которую поймали. Автомобилисты подождут. У них нет даже фиксации случая, что они закрыли переезд без поезда», — поделился депутат.

У РЖД собственные перевозки, а тот факт, что они живут в системе города и пешеходов, их не интересует, продолжил Алексей Цивилев.

«Например, в 7.35 идет электричка. Работает одна касса и у них персменка в 7.30. Человек, когда приходит в 7.30, не успевает, но всем все равно. А штраф за безбилетный проезд 500 рублей», — подытожил депутат.

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Автор: Екатерина Розина
#автомобиль #пешеход #пдд #цивилев

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