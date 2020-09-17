Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:45   17 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

России следовало бы не просто признать независимость Луганской и Донецкой народных республик и включить их в состав Союзного государства, но и отозвать признание независимости Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала «СоловьевLIVE» заявил российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

По его словам, в России нет идеологии, а следовательно отсутствует и понятная выстроенная политика по отношению к украинскому нацистскому режиму, который шесть лет назад развязал войну на Востоке Украины и все эти годы заставляет страдать жителей Донбасса.

«Да я бы уже давно признал ДНР и ЛНР. И потом их интегрировал в Союзное государство. При этом я признал бы ДНР и ЛНР и отозвал признание киевского нацистского режима, — подчеркнул Соловьев. — И признал бы еще ДНР и ЛНР в границах не только Донецкой и Луганской областей, как они были в советское время, но еще бы до Приднестровья».

Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, а вместо него во главе страны встал Петр Порошенко. При этом восток Украины – Донецкая и Луганская области не признали легитимность новых киевских властей и провели у себя демократические референдумы о провозглашении независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Новые киевские власти, однако, попытались силой вернуть республики Донбасса под свой контроль и начали в регионе вооруженный конфликт, который не закончился до настоящего времени.

Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

По данным ООН, за годы ведения военных действий, в ходе которых вооруженные силы Украины применяли против мирных населенных пунктов ДНР и ЛНР боевую авиацию, тяжелую артиллерию ракетные установки и другие виды вооружения, в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Новый президент Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах 2019 года в том числе и благодаря обещаниям закончить войну на востоке страны, недавно заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без диалога между Россией и Украиной.

Также на днях Зеленский заявил в интервью австрийским СМИ, что в ДНР и ЛНР могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что люди там живут в гораздо более тяжелых условиях, чем на Украине. При этом, отвечая на вопрос журналиста, о том, почему украинские власти не заморозят военный конфликт, Зеленский заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса живет много украинцев, численность которых, по его словам, превышает население некоторых европейских стран.

Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #донбасс #украина #политика #независимость #общество #весь мир #соловьев #лнр и днр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...