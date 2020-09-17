Соловьев предложил отозвать признание независимости Украины

России следовало бы не просто признать независимость Луганской и Донецкой народных республик и включить их в состав Союзного государства, но и отозвать признание независимости Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала «СоловьевLIVE» заявил российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев.

По его словам, в России нет идеологии, а следовательно отсутствует и понятная выстроенная политика по отношению к украинскому нацистскому режиму, который шесть лет назад развязал войну на Востоке Украины и все эти годы заставляет страдать жителей Донбасса.

«Да я бы уже давно признал ДНР и ЛНР. И потом их интегрировал в Союзное государство. При этом я признал бы ДНР и ЛНР и отозвал признание киевского нацистского режима, — подчеркнул Соловьев. — И признал бы еще ДНР и ЛНР в границах не только Донецкой и Луганской областей, как они были в советское время, но еще бы до Приднестровья».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, а вместо него во главе страны встал Петр Порошенко. При этом восток Украины – Донецкая и Луганская области не признали легитимность новых киевских властей и провели у себя демократические референдумы о провозглашении независимости Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Новые киевские власти, однако, попытались силой вернуть республики Донбасса под свой контроль и начали в регионе вооруженный конфликт, который не закончился до настоящего времени.

По данным ООН, за годы ведения военных действий, в ходе которых вооруженные силы Украины применяли против мирных населенных пунктов ДНР и ЛНР боевую авиацию, тяжелую артиллерию ракетные установки и другие виды вооружения, в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Новый президент Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах 2019 года в том числе и благодаря обещаниям закончить войну на востоке страны, недавно заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без диалога между Россией и Украиной.

Также на днях Зеленский заявил в интервью австрийским СМИ, что в ДНР и ЛНР могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что люди там живут в гораздо более тяжелых условиях, чем на Украине. При этом, отвечая на вопрос журналиста, о том, почему украинские власти не заморозят военный конфликт, Зеленский заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса живет много украинцев, численность которых, по его словам, превышает население некоторых европейских стран.