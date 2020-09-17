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12:57   17 Сентября 2020
Общество

Песков подчеркнул необоснованность слухов о введении ограничений в РФ

Песков подчеркнул необоснованность слухов о введении ограничений в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о возобновлении режима самоизоляции в стране не имеют под собой никаких оснований.

Ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые вводились в России ранее, не планируется возобновлять. Сейчас нет никаких предпосылок для распространения таких слухов, заявил Дмитрий Песков. Мобилизация системы здравоохранения России позволяет достаточно гибко относиться к новым случая коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #слухи #самоизоляция #коронавирус

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