Песков подчеркнул необоснованность слухов о введении ограничений в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о возобновлении режима самоизоляции в стране не имеют под собой никаких оснований.

Ограничения в связи с пандемией коронавируса, которые вводились в России ранее, не планируется возобновлять. Сейчас нет никаких предпосылок для распространения таких слухов, заявил Дмитрий Песков. Мобилизация системы здравоохранения России позволяет достаточно гибко относиться к новым случая коронавируса.