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12:45   17 Сентября 2020
Политика

Священнослужитель: украинские школьники читают заклинания бесам

Священнослужитель: украинские школьники читают заклинания бесам

Родители украинских школьников заметили в учебниках по литературе языческие молитвы Дажьбогу. Об этом заявил священнослужитель УПЦ, протоиерей Александр Овчаренко в мессенджере Telegram.

По словам представителя Украинской православной церкви, школьники, крещенные во имя Отца, Сына и Святого Духа, читают заклинания бесам. Об этом сообщает издание "Украина.ру". Также Овчаренко назвал примечательным фактом, что утерянные на сегодняшний день изображения Дажьбога непонятным образом оказались в детских учебниках.

"Почему национализм обязательно скатывается в неоязычество, а через него и в демонизм? Риторический вопрос", — отметил священнослужитель.

Ранее телеканал "Царьград" сообщал, что на Украине обнародовали скандальный разговор между экс-президентом Петром Порошенко и нынешним кандидатом на пост главы США Джо Байденом, который сравнил Дональда Трампа с собакой.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #школы #язычество

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