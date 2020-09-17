Медведев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин наградил экс-главу государства, а ныне зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Согласно указу российского лидера от 14 сентября, который появился на официальном портале правовой информации, Медведеву решено было вручить эту почетную награду за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет. В январе этого года Путин назначил политика зампредом Совета безопасности РФ. До этого Медведев возглавлял российское правительство.