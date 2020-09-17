Президент РЕК Каннер: власти Украины должны эвакуировать хасидов домой

Украина отказалась открыть границу для паломников-хасидов, которые пытаются попасть к святым местам на территории страны со стороны Белоруссии, и призвала их вернуться в страны проживания. Об этом заявил советник главы МВД Украины Михаил Апостол.

Правительство не планирует менять своего решения, подчеркнул Апостол.

«Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет. Идет похолодание, наша рекомендация [паломникам] — вернуться в Белоруссию, купить билеты и направиться в свои страны», — сказал советник главы МВД в эфире телеканала «Украина-24».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что категоричное решение со стороны украинского руководства — необходимая мера в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Каннер призвал местные власти помочь паломникам-хасидам вернуться домой.

«А что еще можно посоветовать людям, если границы закрыты? Это же вопрос безопасности здоровья людей. Если границы закрыли, а это [Украина] суверенное государство, значит, нужно помочь людям эвакуироваться, может быть, и все», — предположил общественный деятель.

Последователи эмоционального постижения бога стремятся проникнуть в город Умань Черкасской области — один из исторических центров паломничества хасидов. Там находится могила духовного наставника движения брацлавских хасидов — ребе (титул духовного главы хасидского течения — прим. ред.) Нахмана, которую ежегодно посещают тысячи верующих.

Попытки хасидов прорваться на Украину могут грозить Киеву неприятными последствиями Несколько тысяч ортодоксальных евреев скопились на границе и готовы на крайние меры, если власти не пустят их в Уманьhttps://t.co/MyGnBszo2G pic.twitter.com/xlCLBq4ZxE — FederalCity.ru (@FederalcityRu) September 17, 2020

Будучи дальним родственником похороненного в Умани праведника, Юрий Каннер рассказал, что в эти святые места наведываются не только приверженцы хасидского течения. По его словам, Умань вообще стала «модным» местом, однако сам он там не был.

«Я там никогда не был и не собираюсь ехать. У нас с праведником есть общий предок. Но я знаю многих людей, для которых посещение Умани очень важно. Хасиды достаточно своеобразные. Вообще во всем иудаизме положено посещать могилы праведников между двумя событиями: постом Девятого ава, который посвящен многим трагическим событиям в жизни еврейского народа, и Новым годом. Новый год положено проводить с семьей. И многие совмещают, берут детей с собой в паломничество. Это такое, достаточно активное сообщество», — поделился собеседник ПС.

Представитель МВД Украины также сообщил, что ситуация на границе и на территории Умани Черкасской области находится под контролем. Сейчас в Умани находится до трех тысяч паломников. Завтра их всех пропустят на могилу ребе Нахмана при соблюдении карантинных мер.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского обвинил Минск в том, что они допустили скопление хасидов на границе и создали «дополнительное напряжение». Сегодня между соседними государствами ожидают открытия границы около двух тысяч паломников. Большая часть из них прибыла из Израиля, поверив слухам о том, что граница якобы открыта.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что хасиды фактически стали жертвами ложных сведений со стороны неизвестных, поэтому оснований для пропуска граждан на Украину нет.

«Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о возможности создания «зеленого коридора» для паломников. Более того, как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, страна готова выделить автобусы для перевозки хасидов в пункты назначения.

Кабмин Украины запретил въезд иностранцам на территорию государства с 26 августа по 28 сентября из-за напряженной эпидемиологической обстановки в стране. Отметим, что ежегодно Умань посещали от 20 до 50 тысяч паломников-хасидов со всего мира.