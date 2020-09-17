Леонид Ринк: следы "Новичка" в гостинице привели бы к массовой гибели

Германская версия об отравлении блогера Алексея Навального новой версией "Новичка" не выдерживает никакой критики. Создатель вещества заявил, что в случае использования "Новичка" были бы трупы.

Заявление соратников блогера Навального о том, что на бутылке, из которой Навальный пил в томской гостинице, обнаружены следы "Новичка", не может соответствовать действительности. Так считает один из разработчиков вещества Леонид Ринк, слова которого передает "Газета.ру". Ринк назвал "собачьей чушью" всю версию об отравлении Навального "Новичком", поскольку, по его словам, если бы это вещество было бы нанесено на бутылку в гостинице, то и Навальный, и все, кто прикасался к ней, неизбежно бы умерли.