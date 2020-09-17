Названа дата премьеры фильма Кончаловского "Дорогие товарищи"

Новый фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" можно будет посмотреть уже в ноябре этого года. Ранее фильм получил специальный приз на Венецианском кинофестивале.

12 ноября в российский прокат выйдет новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Недавно на Венецианском кинофестивале драма режиссера удостоилась специального приза от жюри.

Сюжет картины выстраивается вокруг реальных событий, которые произошли в Новочеркасске в 1962 году, где были расстреляны рабочие электровозостроительного завода во время массовых протестов. Тогда правительство СССР засекретили данные о количестве погибших во время беспорядков. Лишь в 1980-х годах власти заявили, что при разгоне демонстрации армией и КГБ было убито 26 человек, а еще 87 человек получили тяжелые ранения.