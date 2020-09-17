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11:57   17 Сентября 2020
Политика

Соловьев считает, что Трамп может приказать избавиться от Лукашенко

Соловьев считает, что Трамп может приказать избавиться от Лукашенко

Запад способен на ликвидацию того или иного неугодного ему политического лидера, заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала "Соловьев Live".

Журналист напомнил, что не так давно президент США Дональд Трамп признался, что хотел отдать приказ о физическом устранении президента Сирии Башара Асада.

По мнению Соловьева, главе Белого дома ничего не мешает принять аналогичное решение в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, предварительно обвинив его в кошмарных преступлениях против собственного народа.

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Автор: Руслан Неглинный
#асад #трамп #лукашенко

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