Соловьев считает, что Трамп может приказать избавиться от Лукашенко

Запад способен на ликвидацию того или иного неугодного ему политического лидера, заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала "Соловьев Live".

Журналист напомнил, что не так давно президент США Дональд Трамп признался, что хотел отдать приказ о физическом устранении президента Сирии Башара Асада.

По мнению Соловьева, главе Белого дома ничего не мешает принять аналогичное решение в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, предварительно обвинив его в кошмарных преступлениях против собственного народа.