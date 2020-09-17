Иностранное вмешательство в российские выборы заметили в Госдуме

Попытки вмешаться в выборы и подорвать доверие россиян к демократическим процедурам зафиксировала Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Депутаты утверждают, что избирательные мероприятия, прошедшие с 11 по 13 сентября во многих регионах России, пытались дискредитировать НКО-иноагенты, действующие на территории страны.

Формы вмешательства оказались разнообразные: «традиционные» информационные «вбросы», дезинформация в соцсетях и даже круглосуточные хакерские атаки на серверы ЦИК России, пояснил журналистам глава комиссии Василий Пискарев. Депутаты каждый день анализировали данные о попытках вмешательства во внутренние дела государства.

«В очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — цитирует Пискарева «Российская газета».

Кто стоит за вмешательством?

Парламентарии наблюдали за деятельностью неформальных групп, проводивших в преддверии выборов онлайн-семинары и образовательные курсы с участием американских и литовских политтехнологов. Одной из задач таких объединений были провокации во время наблюдения за выборами, говорят в комиссии.

Финансировалось вмешательство нежелательными в России иностранными некоммерческими организациями из Германии, Франции и Польши. Всю информацию депутаты уже направили в Генеральную прокуратуру и Минюст России.

На вопрос «Политики Сегодня» о том, какие конкретно НКО пытались вмешаться в выборы, пресс-секретарь Пискарева попросил дождаться результатов прокурорской проверки:

«Пока [в комиссии] ограничились только этой информацией. По материалам проводится проверка прокуратурой, и когда она завершится, [конкретные НКО] будут названы».

Было ли вмешательство?

Ранее в Госдуме был разработан законопроект о привлечении к уголовной ответственности за иностранное финансирование политической деятельности в России. Пока он обсуждается, тем не менее автор — депутат ГД Евгений Марченко, — рассчитывает на его скорейшее принятие. Очередным вмешательством в региональные выборы парламентарий не удивлен.

«Конечно, они всегда влияют на выборы. В том числе, и в лице средств массовой информации, есть такие НКО-СМИ — иностранные агенты. Они пишут что-то, критикуют выборы, обвиняют кого-то в чем-то — вот они как раз и влияют, создают напряжение», — рассказал Марченко «Политике Сегодня».

Семинары для наблюдателей от НКО, о которых говорил Пискарев, стали уже классической технологией по вмешательству в выборы. Но есть еще и «социологи», финансируемые иностранными интересантами, напоминает Марченко.

«Социологи и наблюдатели на выборах [от НКО] — тоже иностранные агенты. Вот они постоянно мешают избирательному процессу, организовывают провокации на избирательных участках, потом в СМИ это все «выливается». Это и есть вмешательство в выборы, коллеги все правильно говорят», — подтверждает подозрения комиссии Марченко.

Законотворец еще в апреле заявлял, что в России необходимо принять комплекс мер для предотвращения раскачивания политической обстановки из-за рубежа — начиная от ликвидации политических сил и заканчивая уголовной ответственностью за получение финансирования из других стран.