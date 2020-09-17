Кедми рассказал о возможностях РФ за минуты уничтожить базы ПВО в Польше

Если Евросоюз может рассматривать Калининградскую область, как самый западный промышленный регион России, имеющий к тому же выходы к морю, и использовать ее для развития экономических отношений, то НАТО видит в Калининграде только военную угрозу.

Об этом в эфире канала kaskad.tv заявил политический и военный эксперт из Израиля Яков Кедми, комментируя увеличение военного присутствия США в Польше.

По его словам, НАТО отлично понимает, что в Калининградской области находятся не только ракеты «Искандер», но и другие более совершенные и продвинуты новинки российских вооружений. Расположенная там система Противоракетной обороны (ПРО) полностью нейтрализует все возможные атаки Североатлантического альянса по России с западного направления и с Балтийского моря, подчеркнул Кедми.

«Есть и еще один аспект. Та ракетная система, которая строится в Польше (это ракеты направлены против системы ПВО), а также как база ракет, которые могут поразить территорию России – из Калининграда все эти базы можно уничтожить в считанные минуты до того, как они начнут действовать», — добавил эксперт.

Именно поэтому первый удар, который в случае военного конфликта НАТО нанесет по России, будет нанесен по Калининградской области.

Однако и российская сторона понимает, что удар из Калининградской области является наиболее опасным для систем обороны и атаки НАТО и поэтому необходимым. Поэтому первостепенной задачей российской армии, помимо охраны и защиты основных стратегических объектов внутри страны, является не дать противнику нанести удар по Калининградской области.

Также Яков Кедми прокомментировал участившиеся случаи полетов военных самолетов США и НАТО вблизи границ Калининградской области и их перехватов авиацией Балтийского флота России.

По мнению эксперта, эти пролеты совершаются с целью «считать» реакцию российских систем противовоздушной обороны – как быстро засекаются самолеты, какие команды и на каких частотах отдаются для перехвата, и так далее. То есть, по словам политолога, происходит обычная военная рутина.