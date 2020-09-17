Кедми рассказал о возможностях РФ за минуты уничтожить базы ПВО в Польше
Если Евросоюз может рассматривать Калининградскую область, как самый западный промышленный регион России, имеющий к тому же выходы к морю, и использовать ее для развития экономических отношений, то НАТО видит в Калининграде только военную угрозу.
Об этом в эфире канала kaskad.tv заявил политический и военный эксперт из Израиля Яков Кедми, комментируя увеличение военного присутствия США в Польше.
По его словам, НАТО отлично понимает, что в Калининградской области находятся не только ракеты «Искандер», но и другие более совершенные и продвинуты новинки российских вооружений. Расположенная там система Противоракетной обороны (ПРО) полностью нейтрализует все возможные атаки Североатлантического альянса по России с западного направления и с Балтийского моря, подчеркнул Кедми.
«Есть и еще один аспект. Та ракетная система, которая строится в Польше (это ракеты направлены против системы ПВО), а также как база ракет, которые могут поразить территорию России – из Калининграда все эти базы можно уничтожить в считанные минуты до того, как они начнут действовать», — добавил эксперт.
Именно поэтому первый удар, который в случае военного конфликта НАТО нанесет по России, будет нанесен по Калининградской области.
Однако и российская сторона понимает, что удар из Калининградской области является наиболее опасным для систем обороны и атаки НАТО и поэтому необходимым. Поэтому первостепенной задачей российской армии, помимо охраны и защиты основных стратегических объектов внутри страны, является не дать противнику нанести удар по Калининградской области.
Также Яков Кедми прокомментировал участившиеся случаи полетов военных самолетов США и НАТО вблизи границ Калининградской области и их перехватов авиацией Балтийского флота России.
По мнению эксперта, эти пролеты совершаются с целью «считать» реакцию российских систем противовоздушной обороны – как быстро засекаются самолеты, какие команды и на каких частотах отдаются для перехвата, и так далее. То есть, по словам политолога, происходит обычная военная рутина.
«Один пытается понять, как действует другой. Россия делает то же самое, пытаясь оценить профиль полетов этих самолетов, какую тактику они предпримут, где на каком участке планируют выпустить ракеты или системы электронного подавления, — объяснил Кедми. — С двух сторон это обычная вещь. Главное, чтобы ни та, ни другая сторона не переходили государственные границы».