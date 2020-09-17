Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:27   17 Сентября 2020
Общество

Жена Ассанжа рассказала о жестоких условиях содержания в британской тюрьме

Жена Ассанжа рассказала о жестоких условиях содержания в британской тюрьме

Гражданская жена основателя WikiLeaks Стелла Моррис рассказала об издевательствах, которые Джулиану Ассанжу приходится терпеть в британской тюрьме каждый день.

Каждое утро Ассанжа поднимают в 05:00, после чего надевают на него наручники, раздевают и подвергают рентгеновскому облучению. В суд мужчину везут в крошечном фургоне, который больше напоминает гроб, а дорога туда и обратно занимает три часа, пишет Моррис в своем Twitter.

Кроме того, во время судебных заседаний знаменитого журналиста держат в "стеклянном аквариуме" в углу зала, что лишает его возможности нормально поговорить со своими адвокатами, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#тюрьма #wikileaks #ассанж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...