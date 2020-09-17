Внезапный выпуск Apple iOS 14 выбил разработчиков из колеи

Компания Apple 15 сентября во время традиционной осенней презентации новых продуктов внезапно заявила, что операционная система iOS получит долгожданное обновление уже через сутки.

Разработчики приложений для App Store остались недовольны таким заявлением компании из Купертино: внезапный выход iOS 14 означает, что существующие приложения, работа которых была отлажена посредством многочисленных патчей и обновлений, должны быть оптимизированы для новой операционной системы уже через сутки, что является колоссальной работой, пишет издание Mashable.

Apple в минувшем году заблаговременно предупредила разработчиков приложений о выходе iOS 13, что позволило программистам в спокойном темпе оптимизировать свои утилиты под новую операционную систему.