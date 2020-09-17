Разработчик "Новичка" просит проверить места работы отца Марии Певчих

Разработчик "Новичка" попросил проверить места работы отца Марии Певчих — соратницы блогера Алексея Навального.

По словам одного из создателей "Новичка", необходимо проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, работал отец Певчих.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило, что Певчих сопровождала Навального в поездках по Сибири, но не полетела с ним из Томска в Москву. Также известно, что женщина не дала объяснений в рамках доследственной проверки МВД, так как улетела в Германию на медицинском транспортном самолете вместе с Навальным, который был в коме. Отец вероятной отравительницы Навального, Константин Эдуардович Певчих, является руководителем и учредителем сразу двух действующих научных предприятий.