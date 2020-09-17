Корнилов высмеял хитрый ход Украины с «непризнанием» Лукашенко

Белоруссия очень важна для украинской экономики и реальный конфликт с Минском стал бы фатальным для Киева, поэтому ход с непризнанием результатов белорусских выборов и «разрывом» отношений был сделан очень «хитро».

Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал российский политолог Владимир Корнилов, комментируя попытки Киева «не признавать» белорусские власти, но сохранить важные для него экономические отношения с соседней страной.

Первое, на что обратил внимание Владимир Корнилов, это, что в постановлении Верховной рады о «нечестности» прошедших в Белоруссии президентских выборов имя Александра Лукашенко, как «не признаваемого» Украиной президента нигде не указано. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью австрийским СМИ очень расплывчато говорил о режиме, который «поддерживает Москва», не назвав при этом имени Лукашенко.

Теперь, по мнению Корнилова, главным вопросом станет, как власти Белоруссии отреагируют на украинские выпады, и будет ли этот ответ аналогичен ответом на санкции Литвы, когда Лукашенко заявил, что перенаправит белорусский транзит, который имеет большое значение для литовской экономики, в российские порты.

«Слушайте, а соляра-то будет идти белорусская по-прежнему туда, на Украину? Постановление принято очень интересное: мы этот режим не признаем, но государство нам братское. Мы поддерживаем европейские санкции, но сами санкции не вводим – соляра нужна», — отметил Корнилов.

Также политолог указал на то, как странно ведут себя представители белорусской оппозиции, которые покинули страну и из-за границы призывают работников крупных госпредприятий к забастовкам, чтобы и сама страна, и ее жители остались без работы, без денег и в результате там резко возросло число недовольных.

«Расчет Светланы Тихановской и ее соратников сводился к тому, что без производства Минск не сможет расплачиваться с работниками. Но российский кредит в 1,5 миллиарда долларов свел на нет попытки оппозиции разыграть карту западной помощи», — напомнил политолог.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал скорый запуск первой в Белоруссии атомной электростанции – БелАЭС, что, по мнению экспертов, принципиально изменит расклад сил в энергетике региона. Белоруссия не только полностью обеспечит собственные потребности в электроэнергии, но и сможет продавать излишки энергии соседям – Украине и странам Балтии.