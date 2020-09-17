Полиция Германии встала на сторону Гитлера из-за политики Меркель

В Германии отстранили от службы 29 правоохранителей за приверженность к ультраправым идеям. Газета The New York Times сообщает, что полицейское управление обнаружило несколько онлайн-чатов в мессенджере WhatsApp, где блюстители порядка обменивались фотографиями Адольфа Гитлера, обсуждали казнь афроамериканцев и с помощью фоторедакторов создавали собственные изображения с мигрантами, которые задыхаются в газовых камерах.

«Служащим вменяется отправка и получение правоэкстремистской пропаганды в пяти частных чатах в WhatsApp, которые, по всей видимости, использовались исключительно или в большей мере полицейскими служащими. Речь идет о неонацистской, расистской, антимигрантской пропаганде. Все это, предположительно, отправлялось или принималось полицейскими нашей федеральной земли, служащими, которые в своей службе клялись защищать конституцию Северного Рейна — Вестфалии и следовать ей», — заявил министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль.

Министр рассказал, что всего было найдено 126 изображений со свастикой и Адольфом Гитлером. По его словам, в Германии число сторонников ультраправых идей растет в течение последних несколько лет. Многие из них служат в полиции или вооруженных силах, а значит имеют доступ к огнестрельному оружию и личным данным жителей страны.

К примеру, в начале июля 2020 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщил о расформировании целой роты отряда специального назначения бундесвера (Kommando Spezialkräfte, KSK – нем.). Большинство спецназовцев следовало «правоэкстремистским настроениям», некоторые из них хранили дома оружие, боеприпасы и «антиконституционные материалы».

Герберт Ройль считал, что подобные случаи являются «единичными исключениями», пишет The New York Times. Однако в последнее время его уверенность подрывается все чаще. В Гессене (федеральная земля Германии) следователи также нашли сообщения с угрозами в адрес левых политиков и бизнесменов с иммигрантскими корнями. Анонимные послания были отправлены с полицейского компьютера.

«Борьба с ультраправым экстремизмом заложена в ДНК полиции. Однако тот факт, что все еще есть офицеры, которые делятся радикальным, ультраправым и ксенофобным контентом в чатах, невыносим», — сказал заместитель начальника государственного отделения полицейского союза Михаэль Маатц.

В беседе с «Политикой Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин объяснил, что подобные настроения подпитываются политическими и экономическими проблемами в ФРГ:

«Многие немцы действительно следуют идеям нацизма, это серьезная проблема для Германии и она никуда не делась. С этим активно борются власти страны и военная разведка. В основном, ультраправых идей придерживаются люди свободных профессий, самозанятые или же безработные. К службе полиции приковано особое внимание контрразведки. Предпосылки к таким настроениями нужно искать в миграционном кризисе Германии, недовольстве жителей страны политикой канцлера Ангелы Меркель, общим финансовым положением немцев».

Эти проблемы толкают людей со «специфическим образом мышления» к ультраправой идеологии. Недовольные правлением Меркель немцы находят утешение в личности Гитлера в то время, как «демократия продолжает защищаться», полагает Камкин. Хорошим примером такой защиты служит расформирование KSK, не все члены которого были сторонниками нацистской идеологии.

Эксперт обратил внимание, что, в отличие от Прибалтики, которая порой в открытую транслирует ультраправые идеи, Германия пытается бороться с подобными настроениями. Дело в том, что в Польше и Латвии пересмотром итогов Второй мировой войны и оценкой фигуры Гитлера занимается правящая партия.

«Власти Германии пытаются пресекать любое проявления ультраправой идеологии. Подчеркну, что отличие от восточноевропейских стран состоит в том, что там ультраправая идеология транслируется чуть ли не из парламента. В ФРГ же это удел маргиналов, но не как не центральных политических партий», — добавил Камкин.

Борьбу с последователями Гитлера нужно начинать с решения политических проблем в Германии, подытожил главный научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН: огромное число мигрантов, экономические «ямы» и недовольство действующей властью.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии также уведомил, что намерен создать специальную комиссию, которая займется поиском других сторонников ультраправых идей в местном отделении полиции. Также в главном полицейском управлении Германии могут назначить специального представителя по «крайне правым экстремистским тенденциям», чтобы тот искал способы раннего выявления экстремизма и радикализации среди правоохранителей.

Министр внутренних дел Германии Герберт Рель дал не самый оптимистичный прогноз на будущее.