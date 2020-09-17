ОЗХО передаст ФРГ результаты анализов Навального

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) передаст властям Германии результаты анализов российского блогера Алексея Навального, об этом говорится в заявлении ведомства.

В заявлении уточняется, что ОЗХО получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации с Навальным. Также добавляется, что организация проведет исследование анализов самостоятельно.

Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву, лайнер приземлился в Омске, где блогера госпитализировали. Спустя несколько дней Навального перевезли в немецкую клинику Charite, где он до недавнего времени находился в коме, но сейчас идет на поправку. ФРГ заявляет, что Навальный якобы был отравлен, но никаких доказательств этому до сих пор не предоставлено.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что когда Навальный вылетал из России в Германию, в его организме не было отравляющих веществ. Кроме того, спикер МИД России Мария Захарова назвала "отговоркой" реакцию МИД Германии на запрос по Навальному, сообщает ФАН.