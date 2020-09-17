РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Россия не сможет выдать Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154 под Смоленском, в котором погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщил зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что этого не позволяет сделать российская Конституция. Климов считает, что Варшаве стоит закрыть дело.

Ранее пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эву Бялик заявил, что Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с авиакатастрофой, произошедшей в 2010 году. Их обвиняют в умышленном провоцировании трагедии.