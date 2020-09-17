Писатель Широкорад: Захоронение Ленина дестабилизирует ситуацию в России

Сервис SuperJob выяснил отношение россиян к идее погребения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Оказалось, что 40% респондентов высказались за придание его тела земле.

Оставить тело вождя в мавзолее захотели 22% россиян, а 17% уверены, что Ленина необходимо похоронить, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог. Затруднились ответить на вопрос 21% опрошенных.

«Аргументы сторонников погребения не изменились: Ульянов-Ленин — неоднозначная личность в истории страны, поэтому искусственно сохранять его останки на главной площади России как минимум странно», — говорится в опросе SuperJob.

Российский писатель, автор научно-популярных книг по истории Александр Широкорад в беседе с «Политикой Сегодня» перевел вопрос погребения Ленина в экономическое русло.

«Сотни тысяч туристов в год приезжают специально, чтобы посмотреть [на Ленина]. Это, в первую очередь, Китай, Северная Корея, Вьетнам. Это культура, это история. Приток туристов в значительной мере определяет ценность объекта. Даже если этот объект почему-то кому-то не нравится», — рассуждает писатель.

По данным из открытых источников, в среднем за год мавзолей посещают около 450 тысяч человек (исключение составит 2020 год в связи с коронавирусными ограничениями). Правда, вход в усыпальницу вождя бесплатный. На сохранение прижизненного облика Ильича федеральный бюджет ежегодно выделяет более 13 миллионов рублей.

В связи с вновь разгоревшимися спорами о судьбе тела Ленина, Александр Широкорад напомнил о Николае Пирогове — российском ученом-анатоме, который разработал уникальный способ бальзамирования. Почти 139 лет тело основателя военно-полевой хирургии покоится в церкви-некрополе под Винницей.

133 года как хранится тело великого ученого Николая Пирогова в семейном склепе под Винницей. Источник: https://fishki.net/1720167-mavzolej-nikolaja-pirogova.html © Fishki.net

«Тут меня поражает то, что никто не вспоминает о мавзолее Пирогова. Причем никто не пытался никогда никуда его выносить. Мало того, украинские власти еще до 2014 года брали где-то семь гривен за посещение мавзолея Пирогова, довольно приличную сумму. Народ ходил охотно», — добавил публицист.

Даже если тело вождя мировой революции захоронить, то с мавзолеем сделать ничего не удастся, подчеркнул Широкорад. Памятник-усыпальница находится под защитой международного права, так как внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Никто почему-то не думает, что будет означать вынос Ленина из мавзолея. Чисто технически. Не самые грамотные люди начинают говорить, мол, давайте восстановим исторический облик Красной площади. Но мавзолей уже 100 лет является практически неотъемлемым элементом Красной площади, чуть ли не главный. Там проходил Парад Победы. И задрапировать сейчас какими-то картонками мавзолей — просто смешно. Хорошо, пусть потратят огромные деньги, поругаются с ЮНЕСКО, разрушат мавзолей. Дальше что?» — задается риторическим вопросом писатель.

За мавзолеем расположен некрополь у стен Кремля, где похоронены десятки человек, оставивших след в истории страны: от прокурора Андрея Вышинского до первого космонавта Юрия Гагарина. Перенести разом все захоронения вряд ли возможно, сомневается Широкорад.

Обострится вопрос и с могилой Сталина, которая сейчас находится за мавзолеем Ленина.

«Открытая могила Сталина — там будут манифестации ежедневные, потому что сейчас значительная часть населения боготворит Сталина. Смотрят как на Мао Цзэдуна в Китае. Победа в войне, создание СССР, создание городов, всего того, где мы живем. Это сделал Сталин. Пока, повторяю, мавзолей защищает, не дает возможность манифестаций у могилы Сталина. Об этом тоже кто-то думал?», — добавил публицист.

Писатель уверен, что погребение Владимира Ленина крайне невыгодно по экономическим и политическим соображениям, поскольку дестабилизирует ситуацию в стране.

«Вопрос о Ленине должен свестись к вопросу о Пирогове. Видимо, по крайней мере, в обозримом будущем, трогать его не надо», — подытожил Александр Широкорад.

Тема о предании тела Ленина земле регулярно возникает в российском обществе. На прошлой неделе вопрос вновь поднял Союз архитекторов России, который объявил конкурс концепций использования Мавзолея без вождя. Резко против этого выступили коммунисты.

В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею кощунственной и попросил в «не лезть в святое место». В итоге Союз архитекторов отказался от проведения конкурса.