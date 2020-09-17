Адвокат Захаровых рассказала о возможном изменении приговора Ефремову

Представляющая интересы семьи Захаровых юрист Анна Бутырина рассказала, что суд может перевести Михаила Ефремова из колонии общего режима в колонию-поселение.

По мнению Бутыриной, суд не станет отменять приговор, но вполне может его смягчить. В колонию-поселение отправляют тех, кто совершил преступление по неосторожности.

Заявление компании, чей автомобиль пострадал во время смертельного ДТП, отменить приговор Ефремову никак не повлияет на решение суда — право обжалования приговора имеют лишь сам подсудимый, потерпевший, их адвокаты и прокурор. Компания, сдававшая в аренду фургон, на котором работал Сергей Захаров, потерпевшей стороной не является, объяснила Бутырина корреспондентам Федерального агентства новостей.