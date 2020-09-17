Количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 5762 в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ сообщил о выявленных 5762 новых случаях заболевания за последние сутки в 83 регионах.

Почти 25% из общего числа новых случаев коронавируса не имели клинических проявлений инфекции, сообщают сотрудники оперативного штаба. Всего на территории 85 регионов страны фиксируется 1 085 281 пациент с коронавирусом нового типа.

За сутки медики выписали из больниц 5754 человека, общее количество выздоровевших равняется 895 868 россиянам. Скончались за прошедший день с диагностированной инфекцией 144 пациента. За все время пандемии ушел из жизни 19 061 человек.