ЕС намерен заморозить счета фигурантов "расследований" Навального

Евродепутаты выступили с предложением заблокировать счета россиян, которые становились героями "расследований" блогера Алексея Навального.

Европейские депутаты заявили, что соответствующая мера станет ответом на инцидент с Навальным, который произошел в августе текущего года. Проект предложения, которое предусматривает заморозку всех счетов фигурантов "расследований" блогера, опубликовали сегодня, 17 сентября. Голосование по нему пройдет в этот четверг, пишет ТАСС.

Генпрокуратура РФ направила запрос в Минюст ФРГ по поводу инцидента, связанного с Навальным. В августе правоохранители уже направляли точно такой же запрос, однако ответа так и не получили.