Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:33   17 Сентября 2020
Политика

Мэр Харькова в бессознательном состоянии доставлен в клинику "Шарите"

Мэр Харькова в бессознательном состоянии доставлен в клинику "Шарите"

Обострение хронических заболеваний произошло у мэра Харькова Геннадия Кернеса на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Помочь ему украинские врачи не могли, а потому отправили на лечение в Германию.

Спецрейс самолета, предназначенного для перевозки пациентов, находящихся в коме, доставил мэра Харькова Геннадия Кернеса в ФРГ, где его направили в клинику "Шарите". Как сообщает, телеканал "Звезда", 10 сентября харьковский градоначальник был госпитализирован с диагнозом COVID-19, а позже на этом фоне у него обострились хронические болезни. По неподтвержденным мэрией данным, Кернес находится без сознания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#кернес #мэр харькова #шарите

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...