Мэр Харькова в бессознательном состоянии доставлен в клинику "Шарите"

Обострение хронических заболеваний произошло у мэра Харькова Геннадия Кернеса на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Помочь ему украинские врачи не могли, а потому отправили на лечение в Германию.

Спецрейс самолета, предназначенного для перевозки пациентов, находящихся в коме, доставил мэра Харькова Геннадия Кернеса в ФРГ, где его направили в клинику "Шарите". Как сообщает, телеканал "Звезда", 10 сентября харьковский градоначальник был госпитализирован с диагнозом COVID-19, а позже на этом фоне у него обострились хронические болезни. По неподтвержденным мэрией данным, Кернес находится без сознания.